Addio Lautaro? Non solo Aubameyang. C’è un nome che da tempo stuzzica l’Inter: “Dura prenderlo”

Il pressing del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez è sempre forte, anche se l’Inter smentisce. Il club nerazzurro, in ogni caso, dovrà guardarsi attorno per individuare quelli che potrebbero essere i nomi giusti per prendere eventualmente il posto in rosa dell’argentino. Fra questi ovviamente Aubameyang, del quale si parla ormai da giorni. Ma non solo. Perché, sebbene sia più difficile da raggiungere, c’è anche Anthony Martial che da tempo stuzzica i dirigenti interisti:

“Oltre a Giroud – che però prenderebbe in rosa un posto ora vacante, quello di “vice-Lukaku” -, l’Inter ha altri obiettivi offensivi in Premier, legati, ovviamente, all’eventuale partenza di Lautaro Martinez destinazione Barcellona. Occhi soprattutto su Aubameyang che vorrebbe lasciare l’Arsenal. In seconda battuta, ma più difficile da acquistare, Martial del Manchester United“.

(Fonte: Tuttosport)