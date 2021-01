Inter, tolto un nome dalla lista dei partenti. “Conte lo tiene con sé e vuole miglioramenti”

Continua l’impasse dell’Inter sul mercato a causa del momento complicato a livello finanziario. Ecco perché, considerando che con ogni probabilità non ci saranno entrate, non ci saranno nemmeno cessioni. Viene depennato dunque uno dei nomi che sembrava in procinto di partire: “Ivan Perisic infatti non è considerato nella lista dei partenti in questo momento – spiega Calciomercato.com -. Il croato come tante altre pedine sarebbe cedibile a fronte di un’offerta importante che superi i 15 milioni, ma nessuno ha messo sul tavolo dell’Inter queste cifre.

Neanche lontanamente. Le voci sul Chelsea si sono spente in fretta, soprattutto chiudere l’affare a titolo definitivo ormai sembra utopia in questo mercato. Antonio Conte tiene volentieri Perisic con sé come ricambio in attacco e jolly di fascia, aspettandosi miglioramenti costanti. A meno di sorprese la scelta è di tenerlo e rivalutarne la cessione in estate quando potrà cambiare davvero tanto“, scrive il portale.