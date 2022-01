Inter, addio di fine gennaio? “C’è un nome al centro di una voce di mercato dell’ultima ora”

Potrebbe esserci un addio dell'ultimo minuto in casa Inter. Il mercato di gennaio nerazzurro sembrava chiuso ma...

Potrebbe esserci un addio dell'ultimo minuto in casa Inter . Il mercato di gennaio nerazzurro sembrava chiuso ma, secondo quanto riporta La Nazione, Matias Vecino, fuori dal progetto tecnico di Inzaghi e in scadenza di contratto, sarebbe entrato nel mirino della Fiorentina, pronta all'assalto di fine sessione qualora l'uruguaiano non trovasse un'altra collocazione:

"Voce dell'ultima ora. Se l'ex viola non troverà una nuova collocazione in queste ore, il prestito di Vecino può essere una soluzione alla quale la Fiorentina non si tirerebbe indietro. Forse una suggestione o forse no. Vedremo", si legge.