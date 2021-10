Difesa Inter, non solo Izzo: “Ginter torna in lista, ma occhio pure a Ahmedhodzic”

Come vi abbiamo scritto, l'Inter nei prossimi mesi potrebbe muoversi anche in difesa. Kolarov, D'Ambrosio e Ranocchia sono infatti in scadenza

Marco Macca

Come vi abbiamo scritto, l'Inter nei prossimi mesi potrebbe muoversi anche in difesa. Kolarov, D'Ambrosio e Ranocchia sono infatti in scadenza di contratto e probabilmente non rinnoveranno. Oltre a Izzo del Torino, ci sono anche due nomi esteri:

"Fra le soluzioni low-cost c'è un altro nome che torna periodicamente nei discorsi mercato dell'Inter, ovvero quello del 27enne Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach. Il nazionale tedesco è in scadenza di contratto, il club cerca di rinnovare l'intesa da un anno, ma ancora non c'è riuscito e quindi già a gennaio, per non perderlo a zero, potrebbe pensare alla cessione. L'Inter, inoltre, da mesi è fra le squadre italiane sulle tracce di Anel Ahmedhodzic, 22enne nazionale bosniaco del Malmoe. Prezzo? Sui 10 milioni".

(Fonte: Tuttosport)