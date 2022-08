Dumfries via? Occhio a Singo, Dest e Odriozola: “Ma c’è nome nuovo in Premier. Pista difficile”

L'intenzione dell'Inter è resistere, fino a quando sarà possibile. Ma, se arrivasse davvero un'offerta da 50 milioni di euro, ecco che la partenza di Denzel Dumfries di colpo non sarebbe più improbabile. Sarebbe, allora, caccia al successore: fra i nomi Singo, Dest e Odriozola, ma non solo. Il Corriere dello Sport parla anche di Castagne, ex Atalanta e oggi al Leicester. Una pista che sembra molto difficile da concretizzare:

"Se l'Inter dovesse sostituire Dumfries, terrebbe in debita considerazione Wilfried Stephane Singo del Torino, obiettivo non semplice perché adesso il Torino vuole rinforzarsi e non cedere (dopo Bremer) un altro pezzo pregiato. Alternative? Piace tanto Dest del Barcellona che però sembra inavvicinabile anche se Azpilicueta sbarcasse in Catalogna. Idem Castagne del Leicester. Ecco perché l'Inter spera che da Londra di mail in questa sessione di mercato non ne arrivino".