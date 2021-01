Inter, non solo Dzeko? “Dovesse andare in porto, il club può prendere a zero anche…”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha raccontato un retroscena di mercato riguardante l’Inter. Il club nerazzurro sta infatti trattato con la Roma lo scambio Alexis Sanchez-Edin Dzeko, ma potrebbe puntare su un ulteriore attaccante, come raccontato ieri da Sky Sport: “Se dovesse andare in porto, l’Inter potrebbe pensare di portare a casa praticamente a zero anche Eder, per avere un altro brevilineo alternativa a Lautaro. Eder in Cina giocava nella squadra di Suning, la stessa proprietà dell’Inter”, scrive il giornalista.