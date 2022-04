SM – Nunez, colpo Inter? “Possibile inserimento di questo nome e sconto dopo un regalo”

Nelle scorse ore, il quotidiano portoghese A Bola ha incluso chiaramente l'Inter nella corsa a Darwin Nunez

Nelle scorse ore, il quotidiano portoghese A Bola ha incluso chiaramente l'Inter nella corsa a Darwin Nunez, attaccante uruguaiano classe 1999 del Benfica (definito in patria come il nuovo Cavani) nel mirino delle più grandi squadre europee.

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, i nerazzurri, pur consapevoli delle difficoltà di arrivare un colpo del genere (il club lusitano lo valuta non meno di 60 milioni di euro), avrebbero alcune armi a disposizione. La prima porta il nome di Valentino Lazaro, attualmente in prestito proprio al Benfica. La società di Lisbona potrebbe riscattare il giocatore, inserito così come contropartita nell'affare. Ma l'Inter spera anche in uno sconto delle aquile portoghesi dopo il 'regalo' della passata stagione, quando i nerazzurri lasciarono andare in Portogallo Joao Mario a parametro zero.