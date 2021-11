Via Perisic? Oltre a Kostic c’è la nuova occasione a parametro zero: “Giocatore più offensivo”

Con ogni probabilità, nonostante la grande stagione fin qui disputata, Ivan Perisic non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2022

Con ogni probabilità, nonostante la grande stagione fin qui disputata, Ivan Perisic non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2022. Per la sua successione, il favorito resta Kostic dell'Eintracht Francoforte, che piace tantissimo in casa nerazzurra. Ma non c'è solo lui sul taccuino di Marotta: oltre a Bensebaini, infatti, il nome nuovo è quello di Jesus Corona, anch'egli a sua volta in scadenza con il Porto. Scrive la Gazzetta: