Inter, puntato l’obiettivo futuribile: “Il club ci prova concretamente per il 2021/22”

La gara con la Sampdoria di ieri ha rappresentato un’occasione per l’Inter per visionare da vicino uno dei suoi obiettivi di mercato: si tratta di Mikkel Damsgaard, centrocampista classe 2000 che ieri ha incantato con diverse giocate e con l’azione personale che ha portato al 2-0 di Keita. TMW conferma l’interesse del club nerazzurro nei suoi confronti, spiegando: “L’Inter su tutte sta seguendo con molta attenzione il profilo del centrocampista blucerchiato classe 2000. Damsgaard è un obiettivo dell’Inter per la prossima stagione, le prossime settimane serviranno per continuare a seguire il giocatore e intensificare i rapporti. L’Inter ci prova, concretamente, per Mikkel Damsgaard”.