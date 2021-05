Conte chiede garanzie, l’Inter vuole accontentarlo: “Grande occasione a parametro zero”

Come annunciato da Beppe Marotta prima di Juventus-Inter, in settimana ci sarà il tanto atteso incontro tra Conte e Zhang

Marco Macca

Come annunciato da Beppe Marotta prima di Juventus-Inter, in settimana ci sarà il tanto atteso incontro tra Antonio Conte e il presidente nerazzurro, Steven Zhang. Il punto di partenza è incoraggiante, dato che entrambi hanno intenzione di continuare (insieme) il progetto iniziato due anni fa. Conte, però, comprensibilmente vuole garanzie per andare avanti, pur conscio della difficile situazione economica del calcio, italiano e non.

Un modo per operare e mantenere la squadra competitiva potrebbe essere quello di cogliere le occasioni più ghiotte a parametro zero. In questo senso, secondo calciomercato.com, nel mirino dell'Inter ci sarebbe sempre Georginio Wijnaldum, centrocampista in scadenza di contratto con il Liverpool:

"Conte intende avere un confronto franco con Zhang, con l'obiettivo chiaro di restare all'Inter. Per fare questo, Conte non si aspetta acquisti roboanti, ma sicuramente vorrà avere la garanzia che gli elementi fondamentali della squadra non vengano ceduti e che si possano anche cogliere occasioni interessanti sul mercato, magari a costo zero (in questo senso, l'obiettivo Wijnaldum è sempre nel mirino)".

(Fonte: calciomercato.com)