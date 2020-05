Conte esulta, pronti i rinforzi. A breve un annuncio: “Ormai l’Inter ce l’ha in pugno”

L’Inter si è mossa per tempo, sbaragliando la folta concorrenza e facendo al meglio le sue mosse. Ora, non resta che attendere quella che sarà la scelta finale. Ma Dries Mertens è sempre più vicino a vestire nerazzurro. Dal canto suo, il club di Viale della Liberazione sente di avere il giocatore in pugno, con un’offerta contrattuale davvero importante:

“L’Inter sente di avere impugno il belga che si sarebbe già mosso per cercare casa a Milano in zona City Life (dove abita pure l’amico Romelu Lukaku). Per lui è pronto un biennale con opzione per il terzo anno a 5 milioni più una serie di bonus che, se raggiunti, potrebbero far lievitare l’ingaggio quasi fino ai sei milioni“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)