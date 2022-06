CdS – Oggi Lukaku day? Sì del Chelsea a queste condizioni. E Zhang…

"Oggi, se tutti i pezzi del puzzle andranno a posto, Romelu Lukaku tornerà all'Inter. In giornata è infatti previsto un nuovo contatto in video conferenza tra il club di viale della Liberazione e il Chelsea". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al meeting tra Inter e Chelsea per chiudere per Lukaku. Stavolta parteciperà anche Steven Zhang che conoscerà il patron del Chelsea, Todd Boehly. Non si parlerà solamente di Lukaku, anche perché il Chelsea, che ha chiesto 20 mln inizialmente per il prestito salvo poi scendere a 10-12, vorrebbe uno dei tre difensori - Skriniar, De Vrij e Bastoni - e Dumfries anche se le trattative non saranno collegate.

Il Chelsea vuole assecondare la volontà di Tuchel di liberarsi di Lukaku, giudicato dal tecnico tedesco un problema più che una risorsa. "Oltre a risparmiare l'ingaggio da 12 milioni netti più 3 di bonus, vogliono ottenere un duplice vantaggio: 1) economico ovvero i soldi per il prestito oneroso; 2) una corsia preferenziale per acquistare uno dei top player nerazzurri. A Boehly è stato spiegato che le due vicende devono rimanere slegate, ma da uomo d' affari vuole comunque mettersi in una posizione di vantaggio. Possibilità che il Chelsea chieda un prestito con obbligo di riscatto tra 12 mesi ce ne sono poche: vorrebbe dire far saltare la trattativa perché a giugno prossimo Zhang mai investirà 65-70 milioni su un trentenne. Zero chances di accordo anche se fosse proposto un obbligo condizionato, per esempio alla vittoria dello scudetto. Un diritto di riscatto "libero", anche a 70 milioni, sarebbe invece accettabile, come un gentlemen agreement per un nuovo prestito, non formalizzabile subito, per il 2023-24", commenta il Corriere dello Sport.