Biasin: “Mathias Olivera? È una cosa semplice. All’Inter…”

Si era parlato in queste ore dell'esterno del Getafe e di un incontro con Ausilio ma il giornalista smentisce l'interesse del club interista

Un tweet e una questione chiusa in pochi secondi. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e di chiara ed evidente fede nerazzurra, ha detto la sua sua su Mathias Olivera, l'esterno del Getafe. I suoi agenti, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbero visto il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio. Si sarebbe trattato di un pour parler, non un vero affondo, e secondo quanto scrive il giornalista sul suo profilo in realtà non è una pista presa in considerazione.