Inter, senti Onana: “Ho dato tutto all’Ajax, ma il mio tempo qui è finito”

André Onana, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con il Camerun e prossimo portiere dell'Inter, è tornato sul suo addio all'Ajax

Intervistato dal New York Times, André Onana, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con il Camerun e prossimo portiere dell'Inter , è tornato ancora una volta sul suo addio all'Ajax. Ecco le sue parole:

"Squalifica? Puoi allenarti quanto vuoi, ma alla fine ti alleni per giocare. E se non lo fai, ti colpisce mentalmente e fisicamente. Penso che il mio tempo all'Ajax sia già finito. Ho dato tutto per questo club. Ma non sono io a decidere chi gioca e chi no".