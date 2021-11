Romano: “Onana a gennaio o giugno? L’Inter ha deciso, manca solo la firma”

Le ultimissime sul futuro del portiere, in scadenza di contratto a giugno con l'Ajax e ormai a un passo dall'Inter

André Onana all’Inter, ormai manca sempre meno. Il portiere, tornato in campo con l’Ajax, si appresta a firmare con i nerazzurri. Arriverà subito a gennaio o a giugno? Lo svela Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA): “Onana ha annunciato che andrà via, ormai è una questione di firme, gli accordi tra il giocatore e l’Inter ci sono da tempo. Da gennaio la società sarà autorizzata a firmarli, Onana poi arriverà da giugno e non da gennaio, anche perché Handanovic nelle ultime settimane si è ripreso”, le sue parole.