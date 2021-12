Onana-Inter, accordo totale e contratto pronto: la scelta tra gennaio e giugno

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del colpo André Onana per l’Inter

Alessandro Cosattini

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del colpo André Onana per l’Inter: “Onana andrà all’Inter, niente Barcellona o altri club, l’accordo è totale, il contratto pronto, da giugno diventerà il portiere nerazzurro e non da gennaio. Ha fatto sì quelle dichiarazioni sul Barcellona, ma lui vuole solo l’Inter”, le sue dichiarazioni. Scelta dunque fatta, arriverà dalla prossima estate in nerazzurro.