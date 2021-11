Onana-Inter, presto nuovo incontro e poi ufficialità: data, cifre e dettagli

La dirigenza nerazzurra è pronta a chiudere l'accordo con il portiere, in scadenza di contratto al 30 giugno con l'Ajax

André Onana è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. A dicembre, l’agente Alberto Botines ha in programma un summit con la dirigenza nerazzurra. Come riporta Tuttosport, “tutto porta a credere che nella prossima stagione il portiere camerunense difenderà i pali degli attuali campioni d’Italia. L’ufficialità del trasferimento, per motivi burocratici, arriverà dal prossimo febbraio, ma già emergono i dettagli sul possibile stipendio dell’estremo difensore, che firmerà un quadriennale da 3 milioni annui”, si legge.