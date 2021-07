Inter, Onana si allontana. L’Equipe: “È a un passo dal Lione. Si cerca l’intesa con l’Ajax”

Il portiere, accostato con insistenza all'Inter, è molto vicino al club francese e ha già dato il suo assenso al trasferimento

È stato accostato con insistenza all'Inter come dopo Handanovic, ma Andre Onana è adesso a un passo dal Lione. Secondo quanto riporta L'Equipe, negli ultimi giorni il club francese ha fatto dei passi avanti per assicurarsi il portiere che ha il contratto in scadenza nel 2022.