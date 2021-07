Onana, accordo Lione-Ajax? “No, il portiere si è già promesso verbalmente all’Inter”

André Onana è uno dei profili seguiti dall'Inter: l'Ajax vuole monetizzare, il Lione è interessato ma il giocatore vuole l'Inter

André Onana è uno dei profili seguiti dall'Inter per il post Handanovic. Il portiere dell'Ajax, però, è fermo per doping fino a novembre, il che lo rende inutilizzabile per la prima fase del campionato. Il giocatore è in scadenza di contratto e gli olandesi vorrebbero comunque monetizzare e cederlo in questo mercato, piuttosto che perderlo a zero tra una stagione. Secondo TMW, l'Ajax ha trovato l'accordo col Lione per 8 mln di euro ma il giocatore ha un'altra preferenza: l'Inter.

"Pronto a rientrare in campo a novembre dopo la squalifica per doping, il classe '96 sogna il trasferimento in Serie A e si è per questo già promesso verbalmente ai nerazzurri come rinforzo a parametro zero per il 2022-23", si legge. Onana-Lione, non è ancora detta l'ultima parola. L'Inter c'è e aspetta.