Onana, vittoria col Camerun e post sui social: “Mi diverto dopo tanta sofferenza”

Dopo la squalifica per doping il portiere dell'Ajax è tornato a parare per la sua Nazionale. E in futuro potrebbe parare per l'Inter

Eva A. Provenzano

Pare che in futuro possa indossare la maglia dell'Inter. Onana intanto si è rinfilato quello della Nazionale del Camerun dopo la squalifica per doping che lo ha tenuto lontano dai campi fino ai primi giorni di novembre.

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, il portiere dell'Ajax sarà in scadenza a giugno e probabilmente la sua prossima meta sarà Milano. Con la maglia del club olandese è tornato in campo il 7 novembre ed è rimasto in panchina. In Nazionale è tornato a giocare da titolare contro il Malawi e ha giocato anche ieri nel match contro la Costa D'Avorio. Alla fine della partita ha scritto un post sui social nel quale ha riassunto la sua storia negli ultimi mesi:

"Dopo un lungo periodo di lotte e sofferenze, sono tornato a divertirmi a fare il portiere e a difendere il mio Paese. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato e dato forza in questo difficile percorso", ha scritto il portiere.