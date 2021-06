Sky – Inter, idea Onana: parametro zero nel 2022. È squalificato fino al 3 novembre

Il club nerazzurro avrebbe chiesto informazioni sul portiere dell'Ajax che ha un contratto valido ancora per un anno

A Skysport hanno aggiunto anche altri dettagli sul giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2022: "Potrebbe essere un nome interessante da prendere a costo zero. Ma è stato squalificato per doping. Ha sbagliato ad assumere praticamente un'aspirina. Ma l'UEFA, pur riconoscendo l'errore in buona fede, ha deciso di punirlo comunque. Gli è stata ridotta la pena. Fino al 3 novembre non può quindi giocare. Ha qualche proposta in questo mercato. Ma la sua intenzione è arrivare alla scadenza del contratto con gli olandesi e a quel punto, tra un anno, potrebbe diventare un buon nome per il mercato dell'Inter".