Inter, Onana pronto a vestirsi di nerazzurro: “Tornerà in campo direttamente ad Appiano”

André Onana non giocherà più con l'Ajax ed è ormai pronto a tutti gli effetti a diventare un giocatore dell'Inter

André Onana non giocherà più con l'Ajax ed è ormai pronto a tutti gli effetti a diventare un giocatore dell'Inter. Come vi abbiamo riportato, nei giorni scorsi l'allenatore dei lancieri, ten Hag, lo ha spedito in vacanza con un mese d'anticipo. Ecco perché, come scrive Tuttosport, il portiere camerunense tornerà in campo direttamente ad Appiano Gentile per il ritiro estivo nerazzurro: