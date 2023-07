Stampa Uk – United, Onana costa tanto: lnter fa muro. Chiedere al Chelsea

I quotidiani inglesi sembrano avere tutti una stessa linea. Il Manchester United considera tra gli obiettivi per la porta sicuramente Onana , oltre a Diogo Costa e Kevin Trapp. Ma come era stato scritto qualche giorno fa, mentre in Italia si parla di un'offerta imminente per il portiere dell'Inter, anche il Daily Mail sottolinea che il budget dei Red Devils è comunque limitato dopo l'acquisto di Mason Mount: "I dirigenti dovranno essere bravi a trovare un portiere a basso costo", si legge.

E a proposito del portiere interista il quotidiano inglese scrive: "L'Inter è in attesa di una proposta per il suo portiere. L'ex stella dell'Ajax, che ha scontato una squalifica per doping, è l'obiettivo principale dello United dopo essere tornato alla ribalta tra i pali nerazzurri. Si è dimostrato una roccia nella stagione che ha portato la squadra in finale di CL e conosce Erik ten Hag dai tempi insieme in Olanda, dove ha vinto tre campionati. Ma l'Inter ha eretto un muro davanti al suo portiere di 45 mln di sterline e difficilmente lo farà partire ad una cifra inferiore, è uno dei migliori portieri europei. Basta chiedere al Chelsea quanto è difficile levarlo all'Inter che ha rifiutato un'offerta da 40 mln di sterline".