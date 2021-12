Onana, parole decontestualizzate: entourage stizzito. “Fatta con l’Inter, i tempi”

La verità sul futuro del portiere dell'Ajax Onana, in scadenza di contratto al 30 giugno. Hanno stupito le parole di ieri sul Barcellona

“Sì, il Barça è casa mia. Lo considero il mio club del cuore. Chiaramente, è la mia prima scelta per il futuro e non ho alcun accordo con l'Inter, l'Arsenal o altri club”. Sono queste le parole di André Onana nell’intervista rilasciata al quotidiano catalano Sport, rimbalzate dall’Olanda all’Italia e non solo. Di proprietà dell’Ajax, il portiere è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 ed è ormai da mesi a un passo dall'approdo all’Inter per la nuova stagione. Le dichiarazioni delle scorse ore, anche per questo motivo, hanno stupito.