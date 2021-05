Attacco Inter, l’opzione Dzeko resta viva: “Offrirebbe tante soluzioni a Conte”

Non è affatto tramontata l'ipotesi Edin Dzeko, per l'attacco dell'Inter. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera

Non è affatto tramontata l'ipotesi Edin Dzeko, per l'attacco dell'Inter . Il centravanti bosniaco, che con ogni probabilità saluterà la Roma al termine della stagione, è da tempo nei pensieri di Antonio Conte. Scrive il Corriere della Sera:

"Davanti l’opzione Dzeko resta viva. Il bosniaco poteva arrivare già lo scorso gennaio in uno scambio a zero con Sanchez, il discorso si interruppe per una discrepanza di 2 milioni. Il centravanti della Roma però piace e offrirebbe tante soluzioni a Conte in attacco".