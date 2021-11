GdS – Inter, gli ottavi cambiano gli scenari: “Nandez e una punta. E se parte Perisic…”

In termini sportivi, la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League potrebbe dare a Marotta e Ausilio più margine di manovra

"Ragionando in termini sportivi, i soldi della Champions danno ai nerazzurri l’occasione di accelerare quantomeno i tempi del rilancio. A stretto giro di posta, con lo sguardo rivolto al mercato invernale, possono mutare prima di tutto scenari e valutazioni, dando all’Inter un più ampio margine di manovra. Il discorso vale per il possibile ritorno su Nandez, la ricerca di una quarta punta in caso di addio anticipato a Sanchez, ma anche quel Kostic candidato numero uno a raccogliere l’eredità di Perisic nell’eventualità in cui il croato non rinnovasse il contratto a fine stagione".