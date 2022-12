Ounahi strega l’Inter: “Due motivi per sperare nonostante i 45 mln del Leicester”

Inter stregata da Azzedine Ounahi , gioiello del centrocampo del Marocco. Sono arrivati solo pareri positivi dal Qatar sul giocatore, visionato da vicino dagli scout nerazzurri. Come riportato oggi da Tuttosport, “il nome è da tempo presente nei report dei nerazzurri ma, come (purtroppo) avviene in questi casi, l’eco mediatica provocata dal Mondiale ha fatto immediatamente andare alle stelle la sua valutazione.

L’Angers si trova per le mani un tesoro e l’ha capito quando il Leicester, pur di averlo già a gennaio, ha presentato un’offerta da 45 milioni, cifra che - manco a dirlo - è fuori portata per il club nerazzurro. La speranza di Marotta e Ausilio è che l’Angers riesca a trattenere il suo gioiellò fino all’estate, quando l’Inter - dopo le cessioni - avrà la possibilità di provare a insidiare la fortissima concorrenza della Premier.

Le basi per sperare? Essenzialmente due: in primis, il club nerazzurro può giocarsi la carta Agoumé; in secondo luogo, Ounahi potrebbe considerare più utile per il suo percorso di crescita un passaggio in un campionato top che però non ha i ritmi esasperati della Premier”, si legge.