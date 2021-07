Padovan: “Mi sorprende che l’Inter prenda Nandez per sostituire Hakimi”

Giancarlo Padovan ha detto la sua sulla possibilità, concreta, che l'Inter arrivi alla fumata bianca con il Cagliari per Nandez

"Dipende se sarà effettivamente il sostituto di Hakimi, Nandez non sa fare l'esterno. O meglio, fa meglio da mezzala, a me onestamente sorprende che l'Inter lo prenda come sostituto di Hakimi perché Nandez sa fare altro e anche meglio. Capirei di più se l'Inter andasse su Lazzari, se prende Nandez comunque fa un altro passi in avanti".