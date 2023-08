Padovan: “Scamacca richiama Lukaku ma è scommessa. Inzaghi vuole…”

«Scamaccascelta giusta per l'Inter? Non lo so ma ha caratteristiche che richiamano quelle di Lukaku: forza fisica, struttura, performante nella velocità, attacca lo spazio, è bravo di testa e in linea di massima direi di sì. Dovrebbe esserlo, ma è comunque una scommessa, è stato solo un anno in Premier e avrebbe dare da tanto lì». Giancarlo Padovan, su Skysport, ha detto la sua sulla scelta dell'Inter di puntare sull'ex calciatore del Sassuolo per rinforzare l'attacco a disposizione di Inzaghi.