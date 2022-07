Padovan: “L’Inter pensa ancora di vendere Skriniar, ma a chi? Ecco il prezzo”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così del futuro di Milan Skriniar in casa Inter

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così del futuro di Milan Skriniar in casa Inter: “Credo l’Inter per fare cassa pensi ancora di vendere Skriniar, ma a chi? Il PSG quel posto lo ha già occupato, penso l’Inter voglia ricavare 60/70 milioni di euro da questa cessione. Marotta non ha garantito a nessuno l’intoccabilità di Skriniar", le sue parole sul difensore