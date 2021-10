Palmeri: “Caso Vlahovic diverso da Donnarumma, non andrà via a zero”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Tancredi Palmeri ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic

"In una trattativa, ognuno fa il proprio interesse. Se uno vuole evitare che succeda, fa in modo di non arrivare all'ultimo anno di contratto. Paragoniamo Vlahovic con Kessiè o Donnarumma. Il problema di Vlahovic è che non vuole rinnovare, ma ha ancora un anno e mezzo di contratto e non andrà via come svincolato".