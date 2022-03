Palmeri: “Dybala, l’Inter c’è. E il sì di Paulo si fa sempre più probabile perché…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato dell'interesse dell'Inter nei confronti di Paulo Dybala

"L’Inter c’è. Non vuole spendere quanto Dybala chiede, anche perché non c’è più un’offerta della Juve da battere, ma l’Inter c’è.

Per ora Dybala non vorrebbe tradire i tifosi juventini andando a un’altra italiana, figuriamoci alla rivale più acerrima. Ma questo muro di orgoglio si sta erodendo ogni giorno che passa. La preferenza della Joya rimane per una delle tre grandi spagnole: per ora nessuna si è manifestata, si spera in Simeone ma rimane ancora difficile".