Palmeri: “Lukaku-Inter, da improbabile a possibile. Nelle prossime 48 ore…”

Nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione per il clamoroso ritorno dell'attaccante belga in nerazzurro

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Tancredi Palmeri commenta il possibile clamoroso ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. "L’impalcatura messa su da Lukaku che sembrava impossibile, in poco tempo ha acquisto credibilità. Nella scala della concretezza il barometro ha fatto segnare dopo qualche giorno l’improbabilità. Nell'ultima settimana poi l’apertura dell’Inter a un prestito oneroso - seppur ben distante dalla cifra richiesta in principio dal Chelsea - ha spostato la colonnina da improbabile e possibile".

"Il Chelsea chiede poco più di 20 milioni per un anno di prestito; l’Inter ne offre meno di 10, è comunque una possibilità, anche perché al Chelsea si ragiona sui 24 milioni lordi di stipendio di Lukaku, che sarebbero comunque un risparmio. Ma nelle prossime 48 ore è in programma l’incontro tra Lukaku e la dirigenza, atto dovuto con cui si chiederà il via libera. E dalla postura del Chelsea si capirà se da possibile potrà essere probabile, con il viaggio di Ausilio a Londra che in qualche maniera dovrebbe aver preparato il terreno".