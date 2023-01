Tancredi Palmeri: “Marotta post conferenza ha svelato un aneddoto su Skriniar”

"Beppe Marotta, al termine della conferenza, si è confrontato con diversi giornalisti al ritorno delle vacanze dicendo testuali parole. “Quando ci è arrivata l'offerta del PSG era troppo tardi perché saremmo stati sguarniti per la stagione". Quindi se la proprietà - ha aggiunto Palmeri - avesse dato la luce verde per Bremer in anticipo, Skriniar sarebbe andato in Francia e il difensore brasiliano all’Inter”, ha svelato il giornalista.