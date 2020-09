GdS – Inter, accordo con Palmieri e Alonso ma non arriverà nessuno dei due: ecco il motivo

Le parole di Ivan Perisic a Inter TV sembrano lasciar trapelare la volontà del croato di rimanere all’Inter e, secondo La Gazzetta dello Sport, tale opzione è al momento la più probabile. A meno di offerte improbabili da qui al 5 ottobre, infatti, Ivan Perisic resterà all’Inter e “Conte lo utilizzerà come jolly a sinistra, primo cambio di Young, ma anche a livello offensivo. Perisic che resta di fatto esclude l’arrivo di un esterno sinistro”, spiega infatti la Rosea, annotando come siano in calo le quotazioni di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, con i quali l’Inter aveva un accordo salvo scontrarsi con le richieste del Chelsea che hanno fatto saltare i due affari.