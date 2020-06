Mercato, c’è il parametro zero offerto all’Inter. “Ma il club non affonda: ecco il motivo”

Jan Vertonghen sarà uno dei nomi più chiacchierati in sede di mercato nei prossimi mesi. Il centrale belga andrà infatti in scadenza con il Tottenham a fine stagione ed è alla ricerca di una nuova avventura. Come riporta Il Messaggero, il classe ’87 è stato offerto anche in viale della Liberazione, con il club nerazzurro che però al momento resta freddo sull’operazione: “Il belga, 33 anni, in Italia è stato offerto al Napoli, all’Inter e alla Roma. L’Inter continua a riflettere senza affondare il colpo. Conte, infatti, ha il timore che l’arrivo del belga possa bloccare l’ascesa di Bastoni per il quale quest’anno ha relegato in panchina addirittura Godin“, si legge.