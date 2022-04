Avanti per Dybala: “Ecco cosa ha detto Antùn a Marotta. Quattro parole che favoriscono l’Inter”

L'affare è ancora tutto da definire. Ma quella che porterebbe Paulo Dybala all'Inter sembra una strada tutta in discesa

L'affare è ancora tutto da definire e, ovviamente, non siamo ancora vicini alla conclusione. Ma quella che porterebbe Paulo Dybala all'Inter sembra una strada tutta in discesa. A testimoniarlo ciò che ha detto Jorge Antùn, agente del giocatore, a Beppe Marotta nel primo colloquio: "Paulo non ha fretta". Parole che favoriscono i nerazzurri, che avranno così il tempo di piazzare qualche esubero e liberare spazio (soprattutto salariale) per affondare il colpo: