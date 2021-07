Pasqualin: “Hakimi era il migliore della Serie A, i nomi che si fanno per l’Inter…”

Intervenuto a TMW Radio, l'agente Claudio Pasqualin ha parlato del mercato dell'Inter dopo la partenza di Hakimi verso il PSG

"Le prospettive per farcela ci sono tutte, sempre però mantenendo un profilo basso che è d'obbligo".

L'Inter come sopperirà all'addio di Hakimi?

"I nomi che girano per sostituirlo li abbiamo sentiti ma non sono la stessa cosa di Hakimi, un crack e un top del ruolo, nella sua posizione senza dubbio il miglior giocatore del nostro campionato".

Il calcio del futuro è parametri zero e clausole rescissorie?

"I parametri zero non esistono, perché oggi sono sostituiti dalle commissioni. Il mediatore di turno è un broker, anche se se ne vergogna. La clausola invece nasce in Spagna ma ormai è universale, sicuramente è legittimo porla".