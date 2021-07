Inter, si accende il dopo Hakimi: “C’è stato un passo avanti che promette bene”

Nella giornata di ieri, Achraf Hakimi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Ma l'Inter non ha perso tempo

Nella giornata di ieri, Achraf Hakimi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Ma l'Inter, pur rammaricata dalla cessione di uno dei più grandi giocatori passati in nerazzurro nell'ultimo decennio, non ha perso tempo e, secondo la Gazzetta dello Sport, starebbe stringendo per arrivare al sostituto. Si sarebbe infatti scaldata in queste ore la pista che porta a Hector Bellerin dell'Arsenal: