Pastorello: “Acerbi? Sicuro superasse scetticismi. Ghigno dopo il Milan? Diabolico pensare…”

"Acerbi-Inter? Non avevo dubbi sul fatto che venissero superati gli scetticismi su delle cose assurde come quel ghigno dopo il Milan, penso sia diabolico soltanto a pensarlo. Sono contento perché credo in assoluto che tutte le parti coinvolte abbiano avuto un tornaconto: il ragazzo era fuori dai piani della Lazio; la Lazio stessa; l'Inter che ha risolto una problematica in difesa".