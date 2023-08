Giornale – Pavard forza la mano: grande voglia di Inter per questi motivi

Simone Inzaghi aspetta Benjamin Pavard per avere la sua Inter al completo. Come riporta oggi Il Giornale, “Inter e giocatore d’accordo da tempo, Inter e Bayern anche, ma non così il Bayern col suo allenatore Tuchel, che nemmeno ieri in campionato contro l’Augsburg ha convocato Pavard, ma che senza un’alternativa di gradimento non è disposto ad avallare la cessione.

Che poi è Pavard in questa settimana ad avere fatto di tutto per forzare la mano a Tuchel, dandosi un giorno per malato e l’altro pure, dimostrando con i fatti la grande voglia di venire a Milano e nell’Inter, per ragioni tecniche, ma non solo. Gioca pur sempre in uno dei club più prestigiosi del mondo, anche se è giusto dire che non è più titolare in nazionale. Ma è ancora giovane, ha grande esperienza e di sicuro aumenterebbe la cifra tecnica a disposizione di Inzaghi, che stasera in difesa deve ancora una volta fare a meno di Acerbi infortunato”, si legge.