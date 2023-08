CorSera – Pavard, Inter comprensibilmente nervosa ma ancora fiduciosa: due le alternative

L’Inter andrà in campo stasera a Cagliari ancora con il dubbio legato a Pavard, che ieri non ha partecipato alla gara con l’Augsburg

"L’Inter andrà in campo stasera a Cagliari ancora con il dubbio legato a Pavard, che ieri non ha partecipato alla gara con l’Augsburg. «Capiamo che voglia andare a Milano ma per completare un trasferimento dobbiamo trovare un sostituto altrimenti non accadrà» ha dichiarato Tuchel. I manager nerazzurri sono comprensibilmente nervosi ma fiduciosi di ottenere alla fine una risposta positiva dal Bayern. Schuurs del Torino e Tanganga del Tottenham le piste alternative", commenta il Corriere della Sera.