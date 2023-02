In Spagna – Pavard, la strategia del Barcellona. L’Inter ci proverà, ma lui…

Il Barcellona ha tra i suoi obiettivi Pavard che piace anche all'Inter. In Spagna confermano che l'Inter ha provato a proporre al Bayern Monaco di lasciarlo partire subito mentre il PSG stava trattando Skriniar, ma i tedeschi hanno preferito trattenerlo nel mercato di gennaio in vista della ripresa della Champions.

La partenza dello slovacco è slittata all'estate e così i nerazzurri potranno fare un tentativo per Pavard nella prossima finestra di mercato, scrive il quotidiano El Desmarque. Il giocatore può essere ceduto dai tedeschi che così potrebbero avere la liquidità per riscattare dal City Cancelo.

Il quotidiano Sport sottolinea che il club tedesco valuta Pavard 30 mln di euro nonostante abbia un solo anno di contratto. Per i giornali spagnoli il giocatore pensa al Barça come prima opzione per il futuro ma il club blaugrana non ha intenzione di sborsare i 30 mln richiesti dal Bayern e la strategia sarebbe quella di chiedere al calciatore di fare pressione sul Bayern perché faccia uno sconto agli spagnoli.