Pedullà: “Nainggolan via alle condizioni dell’inter. A sinistra? Se esce Dalbert…”

Alfredo Pedullà, intervenuto negli studi di Sportitalia, ha fatto il punto sul mercato in entrata e in uscita dell’Inter: “Se uscisse Dalbert potrebbe esserci un mercato attivo a sinistra: il Chelsea ha infatti due esuberi tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Entra Darmian, per adesso Ranocchia è bloccato.

Non sono arrivate invece proposte da 50-55 milioni per Skriniar. Kanté? Solo la partenza di Brozovic o Eriksen avrebbe potuto realizzare questo sogno. C’è l’opportunità dell’ultimo autobus da prendere al volo: la situazione Nainggolan verrà sbloccata alle condizioni dell’Inter, ovvero 12 milioni con obbligo di riscatto”, ha concluso.