Pedullà: “Cremonese a caccia di un portiere: due profili sondati, uno è Radu”

Il profilo di Radu è stato accostato con insistenza alla Cremonese. La neopromossa, infatti, è sulle tracce dell'estremo difensore, in uscita dall'Inter. Alfredo Pedullà conferma l'interesse dei grigiorossi, che hanno perso Carnesecchi e che osservano anche Chichizola del Perugia. "Chichizola piace molto al Parma, non è una trattativa completata ma ci sono stati contatti nelle ultime ore. E la Cremonese, che ha sondato Chichizola, resta sugli altri profili per la porta, il nome di Radu – in uscita dall’Inter – è da seguire", spiega l'esperto di mercato.