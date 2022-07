Pedullà: “Dybala, dico solo Inter oggi. Patto con Marotta, per andare altrove…”

A Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione di Paulo Dybala. Ecco le novità in chiave Inter: “Non ti posso fare un nome diverso dall’Inter per Dybala. Lui sta aspettando che qualcosa cambi, non aspetterà in eterno, ora è in vacanza. C’è questo patto con Marotta che può essere reciprocamente sciolto, ma consiglio di aspettare ora. Per andare altrove, lui deve sciogliere questo patto. Non si può accostare Dybala a chiunque come al Monza. Il punto lo racconteremo alla fine”.