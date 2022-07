Pedullà: “Offerta Roma per Dybala? È stand-by e posso dire che…”

In studio a Sportitalia, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Ieri un noto giornalista argentino che dava Dybala all’Inter fatto (Merlo di TyC Sports, ndr), rilanciava offerta della Roma. Io ti posso dire che siamo in una situazione di stand-by per Dybala, non è cambiato niente. Al momento quelli che ci hanno provato sono fermi per diversi motivi”. Per il giornalista, l'Inter resta la principale candidata a ingaggiare la Joya.