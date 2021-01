Pedullà: “Eder-Inter pista fredda, zero contatti. E poi il club ha un altro problema”

Un ritorno di Eder all’Inter ad oggi è un’ipotesi molto complicata. Contrariamente a quanto riportato da Sky Sport nelle scorse ore, l’italo-brasiliano, secondo quanto risulta all’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’italo-brasiliano non è una pista percorribile per il club nerazzurro. Si legge infatti su La Gazzetta dello Sport: “Molto difficilmente Eder tornerà all’Inter, non ci sono stati contatti, forse appena una proposta indiretta che non è stata valutata.

Eder ha un ingaggio importante, da sei mesi spera di tornare in Italia, il problema è che per prenderlo non gli si può chiedere di rinunciare al 30 o al 40 per cento dello stipendio. E poi l’Inter ha un problema, si chiama Pinamonti: se non dovesse trovare una soluzione tra Benevento (in lista da qualche giorno) e Bologna (new entry), sarebbe difficile pensare a un altro attaccante. Lo sarebbe ancor più se Eder tornasse in nerazzurro per fare il vice senza mezza possibilità di essere protagonista. Comunque il club al momento non intende pensarci o approfondire: pista fredda”.