Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il discorso Eriksen-Inter è da rinviare a giugno. Il club nerazzurro sta ragionando realisticamente per l’estate ma la volontà del giocatore pare essere quella di rimanere al Tottenham fino a giugno, anche per valutare con più calma le varie offerte che possono arrivare. L’Inter, al momento, è su Eriksen per giugno ma la priorità resta Vidal.

(Sportitalia)