Pedullà – Inter, Esposito andrà in prestito in Serie B: ecco le squadre in lizza

Oggi gli uomini mercato della SPAL sono stati in sede all’Inter per discutere del futuro di Sebastiano Esposito. L’attaccante nerazzurro classe 2002, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giocherà in Serie B. “E la Spal ha un vantaggio sul Pescara, sono gli unici due club in lizza per l’attaccante in uscita dall’Inter. E’ stato deciso così, semplicemente perché in B avrebbe maggiori possibilità di giocare con una certa continuità”, il commento del giornalista sul proprio sito.